Nesta a Sky: «Bisogna cambiare il regolamento, che fallo è? Potevamo fare 4 gol...»

Nesta a Sky. Le dichiarazioni dell’allenatore brianzolo al termine della partita di Serie A giocata contro il Milan di Fonseca

Nesta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Monza–Milan. Ecco l’intervista dell’allenatore.

EPISODIO ARBITRALE – «Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Nel primo tempo potevamo fare quattro gol: gli arbitri devono tornare a dirigere le gare come una volta! Che fallo è quello di Bondo? Contro l’Atalanta ci hanno mandato una lettera di scuse ma, noi, continuiamo a perdere punti. Tutte queste cose non hanno senso, anche i giocatori sono davvero in difficoltà. Il regolamento si deve adeguare al calcio, non il calcio al regolamento».

GOL SUBITO – «Abbiamo accompagnato con troppi giocatori e abbiamo subito una ripartenza. Siamo stati anche sfortunati».

LA STAGIONE – «Ci mancano i punti contro Venezia e Genoa. Noi dobbiamo fare i punti con le piccole, non con le grandi».

MALDINI– «Maldini è fortissimo, non si deve accontentare mai».