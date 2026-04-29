Fofana, non è più centrale nei piani del Milan: piace in Premier e Ligue 1. Il club fissa il prezzo!

Fofana potrebbe lasciare il Milan nel corso della prossima sessione estiva: il club rossonero ha fissato il prezzo!

Il futuro di Youssouf Fofana sembra essere sempre più lontano da Milanello. Nonostante l’importanza tattica ricoperta in diverse fasi della stagione, il centrocampista francese non appare più come un elemento imprescindibile nel progetto tecnico dei Rossoneri per la prossima annata. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira tramite il proprio profilo X, il club di Via Aldo Rossi avrebbe già stabilito le condizioni per la sua cessione.

La valutazione del Milan: servono 30 milioni

La dirigenza del Milan ha le idee chiare: per privarsi del mediano ex Monaco, la richiesta economica è di 30 milioni di euro. Una cifra importante, che riflette lo status internazionale del giocatore ma che sottolinea anche la volontà della società di monetizzare al massimo per poi reinvestire in profili più funzionali alla nuova visione tattica.

Fofana, che nel recente passato è stato un pilastro della mediana, sembra aver pagato i cambiamenti nelle gerarchie interne. La sua partenza non è più un tabù, a patto che arrivi l’offerta giusta che soddisfi le pretese del club.

Premier League e Ligue 1: corsa a due per il francese

L’appeal di Fofana resta altissimo, soprattutto all’estero. Le caratteristiche fisiche e la capacità di rottura del gioco lo rendono un profilo ideale per la Premier League, dove diversi club hanno già iniziato a sondare il terreno. Allo stesso tempo, si registra un forte interesse dalla Ligue 1: un ritorno in patria, magari in una squadra d’alta classifica, rappresenterebbe per il classe ’99 un’occasione per rilanciarsi in un campionato che conosce alla perfezione.

Il precedente: il “no” al Galatasaray

Non è la prima volta che il nome di Fofana finisce al centro di trattative internazionali. Già durante la finestra di mercato dello scorso gennaio, il Galatasaray aveva tentato l’affondo con una proposta economica decisamente vantaggiosa per il calciatore. Tuttavia, in quell’occasione, fu lo stesso Fofana a declinare l’offerta, preferendo concludere la stagione in Italia. Oggi, però, lo scenario è mutato e il calciatore sembra pronto a valutare nuove sfide professionali lontano da Milano.

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