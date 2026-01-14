Fofana Galatasaray: maxi-offerta sul tavolo, ma il centrocampista prende tempo

Fofana Galatasaray, il club turco osserva, ma il centrocampista francese resta concentrato sulla sua esperienza in rossonero

Nelle ultime ore una delegazione del Galatasaray è arrivata a Milano con diversi obiettivi di mercato. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è Youssouf Fofana, centrocampista classe 1999, ex Monaco, noto per forza fisica, capacità di recupero palla e duttilità tattica. Al momento, però, il giocatore non appare particolarmente propenso a lasciare l’Italia e il progetto tecnico del Milan per un trasferimento in Turchia.

La posizione del giocatore

La linea di Fofana è chiara: priorità alla continuità tecnica e alla centralità nel progetto rossonero. Il francese è diventato una pedina importante nello scacchiere del Milan, garantendo equilibrio tra fase difensiva e costruzione. Cambiare campionato a metà stagione, soprattutto dopo mesi di rendimento costante, non è una scelta che il centrocampista intende prendere con leggerezza.

La strategia del club turco

Secondo Tuttosport, il Galatasaray starebbe valutando un rilancio importante sul piano dell’ingaggio, nel tentativo di rendere l’operazione più appetibile. I contatti sono destinati a proseguire nelle prossime ore, ma al momento si tratta più di una fase esplorativa che di una trattativa realmente vicina alla chiusura. Anche il Milan osserva con attenzione, senza però aprire a scenari di cessione immediata.

Gli scenari futuri

Sul fronte delle uscite, al momento, non risultano cessioni ufficiali. Il dossier Fofana resta aperto, ma senza accelerazioni improvvise. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalla reale disponibilità del Milan a privarsi di un titolare. Le prossime settimane diranno se il pressing del Galatasaray potrà cambiare gli equilibri o se il centrocampista continuerà il suo percorso in rossonero almeno fino al termine della stagione.