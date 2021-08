Alessandro Florenzi diventerà a breve un nuovo giocatore del Milan. Ieri si è conclusa l’infinita telenovela con la Roma, le ultime

Ieri sera è arrivato finalmente l’ok definitivo dal fondo Elliott per l’operazione Alessandro Florenzi. Si è conclusa dunque la lunghissima telenovela sulla base del prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto a 4,5 milioni. Fondamentale la volontà del giocatore che pur di vestire rossonero ha rinunciato ad una mensilità circa 400 mila euro.

Florenzi è stata una scelta precisa della società di Via Aldo Rossi per aumentare il tasso di esperienza e qualità in rosa. Domani l’ex giallorosso dovrebbe essere a Milanello per svolgere la seduta di allenamento con i suoi nuovi compagni, in modo tale da essere eventualmente convocato per il match di lunedì 23 contro la Sampdoria, valido per la prima giornata di Serie A.

11:00 – Alessandro Florenzi è atterrato in questi istanti a Linate Prime dopo un viaggio di circa un’ora su volo privato partito da Ciampino, il programma dell’ex giallorosso

#Florenzi atterrato a Linate 🛩 Inizia la sua avventura al #Milan 🔴⚫ pic.twitter.com/aLja29aD7f — Milan News 24 (@Milannews24_com) August 20, 2021

09:45 – Alessandro Florenzi è partito in questi istanti da Roma verso Milano. L’ormai ex giallorosso è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. In programma visite mediche e firma sul contratto.