MN24 – Florenzi atterrato a Linate: ora visite e firma con il Milan

Alessandro Florenzi è atterrato in questi istanti a Linate Prime dopo un viaggio di circa un’ora su volo privato partito da Ciampino.

IL PROGRAMMA

L’ormai ex giallorosso prima di effettuare le consuete visite mediche di rito, andrà in hotel, subito dopo si recherà presso la Clinica La Madonnina, dopodiché farà visita al Centro Ambrosiano per l’idoneità sportiva e infine Casa Milan dove firmerà il nuovo contratto con i rossoneri.

FORMULA

La dirigenza di Via Aldo Rossi, che aveva già il SI da diversi giorni dell’ex Crotone, ha chiuso la trattativa in prestito oneroso a 1 milioni più diritto riscatto a 4,5 milioni.