Florenzi: «Il Milan è il club che mi ha voluto di più. Siamo un gruppo solido»

Alessandro Florenzi ha parlato di questa nuova esperienza al Milan ai microfoni di Skrill. Le dichiarazioni del terzino rossonero.

COME STA ANDANDO AL MILAN – «Ho trovato il club organizzato molto bene. Sono stato trattato bene negli anni da tanti club organizzati, e il Milan è uno di questi. Il gruppo è solido, mi hanno accolto tutti nella squadra e mi sto divertendo molto.»

SULLA SCELTA DI VENIRE AL MILAN – «Sono stato chiamato dal Milan ed ho scelto di venire qui perchè è stato il club che mi ha voluto di più.»

SUI CAMPIONI DEL PASSATO – «Quando penso al Milan penso a tutti i campioni che sono passati da qui ed hanno indossato questa maglia. Sono stato fortunato ad incontrare e conoscere uno di loro, Paolo Maldini. È una leggenda di questo club, ha un aura simile a quella di Totti e De Rossi per la Roma.»

SULL’EUROPEO – «Vincere qualcosa con la tua nazionale è un’emozione indescrivibile. Abbiamo passato 50 giorni insieme, eravamo più di semplici compagni, si era creata una vera famiglia. Non è stato un viaggio semplice, soprattutto per me, ma abbiamo tutti lavorato per raggiungere un sogno.»