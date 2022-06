Flick: «Italia? Sta facendo bene. Hanno una buona squadra»

Il tecnico della Germania, Hans-Dieter Flick ha parlato della sfida di domani di Nations League contro l’Italia

«L’Italia sta facendo bene. Hanno una buona squadra e possono creare la propria nazionale per i prossimi anni. Noi siamo più sotto pressione a causa della Coppa del Mondo, ma avremo sicuramente un miglioramento nei mesi a venire. Diritti umani? Non è il suo lavoro giudicare le altre Nazioni per quel che riguarda i diritti umani. Noi abbiamo una posizione e vogliamo continuare a dire su questo tema»