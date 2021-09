Fischi per Kessie dai tifosi del Milan? Contestato il mancato rinnovo

Frank Kessie aveva giurato amore eterno al Milan subito dopo le Olimpiadi. L’ivoriano non rinnova e i tifosi potrebbero fischiarlo

I tifosi del Milan sono pronti a fischiare Franck Kessie. Lo spiega Tuttosport, che definisce il mancato rinnovo dell’ivoriano un “voltafaccia” ricordando come il centrocampista avesse giurato amore eterno ai rossoneri durante le Olimpiadi.

Il quotidiano sottolinea come i tifosi, che hanno già visto andare via a zero Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, siano pronti a fischiare Kessie, probabilmente già dalla partita con la Lazio. Opionine completamente diversa, dunque, rispetto a quella del giornalista Carlo Pellegatti.