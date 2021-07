Kessie: «Voglio solo il Milan, non è mia intenzione andare via»

Franck Kessie parla in una lunga intervista ai microfoni di Gazzetta dello Sport. Eccone una piccola anticipazione

Ecco un’anticipazione dell’intervista che uscirà domani di Franck Kessie alla Gazzetta dello Sport. Il centrocampista ivoriano parla così del suo futuro e del rinnovo con il Milan.

«Sono orgoglioso di aver scelto il Milan e non è mia intenzione andare via. Anzi, voglio restare per sempre. Ora i Giochi, ma quando torno dalle Olimpiadi sistemo tutto. Voglio solo il Milan, Maldini e Massara conoscono il mio pensiero. Mi piace tanto quando gli ultrà cantano ‘un Presidente, c’è solo un Presidente…’. Ecco, io voglio esserlo a vita. Almeno quella calcistica…»