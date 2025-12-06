Fiorentina, clima teso e episodi spregevoli: minacce di morte alle fidanzate dei calciatori

 Fiorentina, minacce di morte alle fidanzate dei giocatori
Fiorentina, grave episodio contro i Viola: minacce di morte alle fidanzate dei calciatori. La denuncia

Il clima attorno alla Fiorentina è diventato estremamente teso dopo l’ennesima sconfitta subita, questa volta per 3-1 in trasferta contro il Sassuolo a Reggio Emilia. La squadra guidata da Vanoli si trova in una posizione di classifica sempre più precaria, alimentando la forte rabbia dei tifosi. Purtroppo, questo malcontento ha superato i limiti della critica sportiva, degenerando in episodi che le autorità sono chiamate a gestire.

Fiorentina, Episodi Spregevoli Oltre il Limite Sportivo

Numerose fidanzate dei calciatori viola sono diventate bersaglio di attacchi inaccettabili, ricevendo ripetute minacce di morte o messaggi spregevoli tramite i propri profili. Molte di loro hanno già sporto denuncia in merito. Alcune compagne sono uscite allo scoperto per denunciare pubblicamente l’accaduto; tra queste la moglie del difensore Dodô, Amanda, che ha reso pubblici, tramite le sue Storie Instagram, i commenti incresciosi ricevuti sotto uno dei suoi post. Questi episodi segnano un grave superamento dei limiti in un contesto sportivo già difficile.

Related Topics:

