Fiorentina Milan: il club ricoda il precedente del 2009

Sabato sera il Milan afforonterà la Fiorentina nell’anticipo del sabato di A. Per l’occasione il club ha ricordato il precendete del 2008-09

Il campionato del Milan ripartirà da Firenze. Per l’occasione il club rossonero ha ricordato sul proprio sito il precedente della stagione 2008-09. Ultima in panchina per Ancelotti (Leonardo, suo successore, era in tribuna ad assistere alla gara) e in campo per Maldini che dopo aver collezionato 902 presenze e conquistato 26 trofei in maglia milanista, chiuse la sua straordinaria carriera da giocatore.

Nell’occasione furono decisivi i gol di Kakà e Pato entrambi nella ripresa. Quella vittoria permise al Milan di difendere la qualificazione diretta alla Champions. Il Milan di Pioli si augura di replicare quel successo per puntare però a qualcosa di più grande del posto nella grande Europa, chissà magari proprio nel segno di un’altro Maldini, Daniel.