Probabile formazione Milan: Giroud dal 1′ contro la Fiorentina?

In vista delle sfida contro la Fiorentina secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, Pioli dovrebbe scegliere Giroud dal 1′. Ecco le sue parole a riguardo:

«Da oggi si inizia a far sul serio. A logica, considerando che Ibra è reduce dagli impegni con la Nazionale, aveva giocato il derby da titolare e magari giocherà a Madrid contro l’Atletico, a Firenze potrebbe esserci sapzio per Giroud dal 1′, considerando che non aveva visto il campo contro l’Inter ed è rimasto a lavorare a Milanello per 10 giorni perchè non convocato con la Nazionale, l’allenamento di oggi e domani sarà decisivo in tal senso».