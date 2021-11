Venuti a Sky: «Per nessuno è facile affrontare il Milan»

Venuti ha parlato a Sky nel pre partita di Fiorentina Milan, match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Le sue parole

Venuti ha parlato a Sky nel pre partita di Fiorentina Milan, match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Le sue parole:

«Ho già giocato da difensore centrale. E’ una situazione di emergenza, ma è in queste cose che si vede la forza del gruppo. Non sarà facile affrontare il Milan che è primo in classifica, non è facile per nessuno».