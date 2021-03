Fiorentina-Milan, Pioli gioca l’asso che potrebbe cambiare le cose dal punto di vista tecnico e fisico dato il recupero degli ultimi tempi

Fiorentina-Milan, Pioli gioca l’asso che potrebbe cambiare le cose dal punto di vista tecnico e fisico dato il recupero degli ultimi tempi. Parliamo di Brahim Diaz, un giocatore partito benissimo ad inizio stagione, poi qualche problema fisico, qualche panchina ed ora pronto alla chiamata di Pioli, come fosse il più atteso per far vedere qualcosa di diverso, rispetto a quanto visto ultimamente in generale. Entrato al minuto 72 contro il Manchester ha potuto fare ben poco, ora l’aspettativa sale.

EYSSERIC E QUARTA- Sulla fascia sinistra, Diaz troverà Eysseric a centrocampo e Quarta come terzino destro a cercare di fermarlo, due avversari sicuramente scomodi ma che non avranno punti di riferimento, probabilmente sarebbe più facile organizzare una difesa contro Rebic, più conosciuto e quindi più prevedibile dal punto di vista dei movimenti. Insomma per il Milan è una partita da vincere e in ogni caso, Pioli ai suoi chiederà il doppio.