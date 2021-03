Il Real Madrid fa il prezzo per il riscatto di Brahim Diaz

Il Real Madrid ha fatto conoscere al Milan il prezzo per Brahim Diaz. Ricordiamo che i rossoneri non hanno il diritto

Il Real Madrid ha fatto conoscere al Milan il prezzo per il riscatto di Brahim Diaz. Ricordiamo che i rossoneri non hanno il diritto, ma gli spagnoli sono aperti a cedere il giocatore. Con trenta milioni di euro le merengues sono disposte a far rimanere il talento a Milano al servizio di Stefano Pioli.

Una cifra che non convince per nulla la dirigenza milanista, soprattutto se dovesse rinnovare il proprio contratto Hakan Calhanoglu.