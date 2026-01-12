Fiorentina Milan, i numeri del match: il record di Nkunku e un primato che non si vedeva dalla stagione 04/05

Fiorentina Milan, ecco tutti i numeri del match pareggiato dai rossoneri: dal record di Nkunku a un particolare primato…

Il Milan esce dal “Franchi” con un pareggio che sa di liberazione, ottenuto grazie a una zampata di Christopher Nkunku nei minuti di recupero dopo il vantaggio iniziale firmato da Comuzzo. Nonostante il mezzo passo falso, i rossoneri blindano momentaneamente il secondo posto in classifica, confermando una tendenza statistica da vertice assoluto. Il dato che impressiona maggiormente riguarda la continuità: «Il Milan ha registrato al massimo una sconfitta dopo 19 gare solo per la quarta volta nell’era dei tre punti a vittoria», eguagliando le storiche stagioni 1995/96, 2003/04 e 2004/05.

Un altro aspetto fondamentale della squadra di Allegri è la capacità di crederci fino alla fine. In questo campionato, i rossoneri sono diventati la compagine più pericolosa nei minuti di recupero, avendo guadagnato ben 4 punti grazie a reti segnate negli ultimi 5 minuti di gioco. Questa resilienza ha permesso di allungare la striscia di imbattibilità a 18 gare consecutive (11 vittorie e 7 pareggi), un risultato che non si vedeva dai tempi di Carlo Ancelotti nel 2004.

Fiorentina Milan, l’impatto di Nkunku e il paragone con il passato

L’eroe della serata, Christopher Nkunku, sta vivendo una seconda giovinezza in Italia, dimostrando quanto il contesto tattico rossonero esalti le sue qualità. «Il francese ha già preso parte a cinque gol in 13 gare (3 reti e 2 assist)», eguagliando in metà tempo l’intero bottino registrato nella passata stagione con la maglia del Chelsea. Il suo inserimento è stato immediato e la capacità di risultare decisivo nei momenti di massima pressione lo ha già reso un idolo dei tifosi.

Il Milan continua dunque a volare sulle ali di una solidità difensiva e di una tenuta mentale fuori dal comune. Restare imbattuti così a lungo in un campionato competitivo come la Serie A è il segnale di una maturità raggiunta, anche se la vittoria sfumata a Firenze lascia qualche piccolo rimpianto. Tuttavia, guardando ai precedenti storici citati, ogni volta che il club ha mantenuto un simile ruolino di marcia ha poi lottato fino alla fine per traguardi prestigiosi.