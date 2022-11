Scende in campo il Milan Femminile, avversaria la Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Sintesi Fiorentina Milan femminile 0-4

1′ Inizia il match

3′ Tiro Piemonte – riceve il pallone in area la numero 18 rossonera che spalle alla porta si gira e calcia, conclusione debole, Schrofenegger blocca a terra.

7′ Protesta il Milan – Thomas cade in area, la rossonera chiede un contatto falloso con Parisi che a suo modo di vedere l’ha sgambettata, per Marotta non c’è nulla

8′ Occasione Milan – Thomas imbuca per Asllani in area di rigore controlla ma perde l’attimo giusto per calciare in maniera pericolosa, alla fine tira ma la conclusione è deviata in corner

11′ GOL PIEMONTE – Cross dalla destra d’attacco di Thrige che pesca in area di rigore la 18 rossonera che controlla e con una conclusione in diagonale batte Schrofenegger

14′ Tiro Longo – dagli sviluppi di rimessa laterale la 19 viola difende palla e calcia in porta, conclusione che non impensierisce Giuliani

17′ Occasione Milan – Asllani serve sulla verticale Bergamaschi che si presenta in area di rigore ma si fa murare da Schrofenegger che con una prodezza devia in angolo

18′ GOL THOMAS – Raddoppia il Milan, cross in area di Mascarello che pesca la francese che davanti a Schrofenegger non si fa pregare e segna con una conclusione in diagonale

25′ Prova a reagire la Fiorentina, il Milan difende con attenzione.

30′ Occasione Fiorentina – Boquete imbuca per Longo che da posizione defilata prova la concluione, attenta Giuliani che devia in angolo

36′ Tiro Bergamaschi – contropiede rossonero guidato da Asllani che dopo un recupero palla con un contrasto vinto serve Mascarello che di prima pesca la numero 7, tiro debole e centrale

40′ DOPPIETTA THOMAS – sugli sviluppi di calcio d’angolo, battuto da Mascarello, la rossonera anticipa tutte di testa e firma il tris del Milan e la doppietta personale

45′ DOPPIETTA PIEMONTE – azione corale delle rossonere con la palla che arriva a Thrige che crossa sul secondo palo e pesca Piemonte che in spaccata si allunga e segna, non basta la deviazione di Schrofenegger. Doppietta anche per lei

45′ Finisce il primo tempo

Migliore in campo

Al termine del match

Fiorentina Milan Femminile 0-4: risultato e tabellino

FIORENTINA FEMMINILE: (4-2-3-1): Schrofenegger; Erzen, Tortelli, Breitner, Cafferata; Boquete, Parisi; Mijatovic, Johannsdottir, Monnecchi; Longo. A disp.: Russo, Severino, Jackman, Menta, Giacobbo, Vitale, Sabatino, Kajan, Agard. All. Panico.

MILAN FEMMINILE: (4-3-2-1) Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Mesjasz, Thrige; Mascarello, Grimshaw; Bergamaschi, Asllani, Thomas; Piemonte. A disp. Babb, Vigilucci, Renzotti, K. Dubcova, Guagni, Soffia, M. Dubcova, Fedele, Carage. All. Ganz.

ARBITRO: Marotta

MARCATRICI: 11’45’ Piemonte; 18′ 40′ Thomas;

AMMONITE : 12’Breitner