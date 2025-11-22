Connect with us

News

Fiorentina Juventus, non si va oltre il pareggio. Spalletti e Vanoli ottengono un punto ciascuno

News

Milan Futuro, doppia Sfida in Vista per la Squadra di Oddo dopo la Sosta Nazionali

News

Leao talismano derby? Il portoghese a caccia di un record personale nella stracittadina di domani contro i nerazzurri

News

Inter Milan, le tre chiavi del derby milanese: Rabiot l'uomo che torna, la difesa alla prova del fuoco contro l'attacco Inter e l'esordio inedito del tandem Leao Pulisic

News Settore giovanile

Milan Futuro: si torna in campo! La squadra di Oddo riparte in trasferta contro il Villa Valle. gara visibile sui canali social avversari

News

Fiorentina Juventus, non si va oltre il pareggio. Spalletti e Vanoli ottengono un punto ciascuno

Milan news 24

Published

16 secondi ago

on

By

spalletti

Fiorentina Juventus: Il Resoconto della Terza Gara di Serie A dopo la Sosta Nazionali. Un pareggio per Spalletti e Vanoli

Si è conclusa con un salomonico pareggio 1-1 la delicata sfida andata in scena allo stadio “Franchi” tra la Fiorentina e la Juventus, valida per il dodicesimo turno del campionato di Serie A Enilive. L’esito della gara, giocata nel weekend della ripresa dopo la sosta per le Nazionali, ha riflettuto le incertezze che stanno caratterizzando l’inizio di stagione di entrambe le formazioni. Il punto guadagnato non permette a nessuna delle due squadre di compiere il salto di qualità auspicato, confermando che i rispettivi nuovi tecnici, Vanoli per i Viola e Spalletti per i Bianconeri, hanno ancora molto lavoro da affrontare per risollevare le sorti dei propri club.

La Juventus era riuscita a chiudere in vantaggio il primo tempo grazie alla rete di Filip Kostic, un gol arrivato in un momento psicologicamente cruciale poco prima dell’intervallo. Tuttavia, la reazione dei padroni di casa non si è fatta attendere: in apertura di ripresa, la Fiorentina ha ristabilito la parità con una vera e propria perla balistica di Rolando Mandragora, che ha fissato il risultato sul definitivo 1-1.

Fiorentina Juventus: Implicazioni in Classifica e Lavoro Aggiuntivo per Vanoli e Spalletti

Le implicazioni di questo pareggio sono più pesanti per la squadra di casa. Nonostante la prova di carattere, la Fiorentina rimane ancorata in fondo alla classifica e, dato più preoccupante, è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale in campionato. La situazione impone una riflessione urgente per Vanoli e per la società. Dall’altra parte, anche la Juventus di Spalletti non può dirsi pienamente soddisfatta: il punto di Firenze rappresenta un’occasione mancata per accorciare o consolidare le posizioni europee e proietta l’attenzione sui prossimi impegni, dove la vittoria diventerà un imperativo categorico per entrambe le big in crisi.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.