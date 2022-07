Fiorentina, Jovic: «Serie A interessante». La punta piaceva anche al Milan

Il neo attaccante della Fiorentina Jovic ha spiegato i motivi che lo hanno convinto ad accettare l’offerta. La punta piaceva anche al Milan

Luka Jovic, neo attaccante della Fiorentina, ai canali ufficiali del club viola ha spiegato i motivi che lo hanno convinto ad accettare l’offerta del club italiano.

CALCIO ITALIANO – «Mi piace il calcio italiano e anche questo è stato un motivo della mia scelta e spero che questo sia un bene per me e per la squadra. Credo che la Serie A sarà molto interessante, ci sono tante squadre sullo stesso livello e in grado di lottare per la vetta, spero che noi potremo partecipare a questa lotta. Ho visto molte partite della scorsa stagione, la squadra aveva un po’ ceduto verso la fine e per questo credo che riusciremo ad ottenere risultati migliori».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE