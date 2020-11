Fiorentina, domani in campo anche Bonaventura: prima da ex, dopo il trasferimento avvenuto al termine della scorsa stagione

Fiorentina, domani in campo anche Bonaventura: prima da ex, dopo il trasferimento avvenuto al termine della scorsa stagione. Tuttosport di questa mattina lo ricorda, mentre Gazzetta lo schiera al centro del campo dietro alle due punte: Ribery e Vlahovic nel 4-3-1-2 pensato da Prandelli per Fermare specularmente il Milan primo in classifica.

SEI ANNI INSIEME- Classe 1989, sei anni con il Milan dal 2014 al 2020, anni decisamente poco fortunati rispetto a quelli precedenti ma comunque dal punto di vista personale sicuramente gloriosi. Bonaventura a Milano ha saputo entrare nel cuore dei tifosi, oltre che per le doti tecniche, per il temperamento e per la voglia di scendere in campo e dare il massimo anche nei momenti più difficili. Sarà un incontro particolare.