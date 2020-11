Milan, Bonaventura torna da avversario a San Siro per la prima volta

Bonaventura, ex Milan per 6 stagioni, domenica tornerà a San Siro con la sua Fiorentina per giocare contro il suo passato

Giacomo Bonaventura, dopo il sofferto addio al Milan, è pronto a tornare a San Siro da avversario. Pur non al meglio della condizione a causa di un problema alla caviglia accusato poco prima della partita contro il Benevento, Bonaventura dovrebbe sedere in panchina per poi, nel caso, trovare spazio a gara in corso. Il centrocampista marchigiano, ora alla Fiorentina, con il Milan ha giocato per 6 stagioni, collezionando in totale 184 partite e segnano 35 gol.

Sarà una grande emozione per lui tornare in uno stadio che lo ha sempre sostenuto per tutta la sua avventura in rossonero.