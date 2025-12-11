Fiorentina Dinamo Kiev 2-1, la Viola torna alla vittoria: il resoconto del match di Conference League

Fiorentina Dinamo Kiev 2-1, la Viola ritrova la vittoria in Conference League: il resoconto del match

La Fiorentina di Paolo Vanoli torna finalmente alla vittoria dopo quasi due mesi di digiuno, superando la Dinamo Kiev per 2-1 in una partita che vale una vera e propria boccata d’ossigeno in vista dell’imminente scontro contro l’Hellas Verona. Le reti decisive per i Viola portano la firma di Moise Kean e Albert Gudmundsson, intervallate dal momentaneo pareggio ucraino siglato da Mykhailenko.

Nel primo tempo, la Fiorentina ha subito mostrato una grande determinazione. Dopo una doppia occasione clamorosa non finalizzata da Dzeko e Kean, il vantaggio è arrivato al 16° minuto. Il merito è di Dodo, che ha servito un traversone preciso dalla destra che Kean ha tramutato in gol di testa, ritrovando la via della rete dopo un mese e mezzo.

Fiorentina Dinamo Kiev 2-1, Reazione e Vittoria nel Secondo Tempo

La ripresa è iniziata con una Fiorentina inaspettatamente distratta, e la Dynamo Kiev ne ha approfittato. Il pareggio ucraino è arrivato al 54° minuto grazie a una potente conclusione dal limite dell’area di Mykhailenko, che ha sorpreso De Gea. Il gol subito ha scosso la squadra di Vanoli, che è tornata all’attacco, nonostante un clamoroso errore sottoporta di Kean. Al 67° minuto, il tecnico Vanoli ha operato un cambio tattico decisivo, passando a un 4-4-2 con l’ingresso di Kouame. La mossa ha pagato: al 74°, l’incursione di Parisi sulla sinistra ha portato a un tiro-cross respinto dal portiere, ma sulla ribattuta Gudmundsson è stato lesto a insaccare il gol del definitivo 2-1. Nonostante Kean abbia fallito il tris nel finale, i Viola hanno conquistato i primi tre punti dell’era Vanoli.