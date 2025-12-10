Kean non si muove: la Fiorentina blinda l’attaccante, suggestione Milan già naufragata?

Kean, suggestione del Milan per l’attacco, non lascerà la Fiorentina a gennaio: l’attaccante italiano resterà almeno fino a giugno

Mentre il mercato in attacco del Milan continua a cercare soluzioni alternative in attesa di definire il futuro di Santiago Gimenez, una delle suggestioni che avrebbe potuto ingolosire la dirigenza rossonera è stata prontamente spenta dalla Fiorentina. Si tratta di Moise Kean, l’attaccante italiano il cui nome, in ottica di rafforzamento del reparto offensivo del Diavolo, era emerso come possibile opportunità.

A fare chiarezza sulla posizione del giocatore è stato Matteo Moretto.

PAROLE – «Tra questi calciatori non c’è Moise Kean, che è un calciatore fondamentale per la Viola e fino a giugno l’idea è quella che resti»

Le parole del giornalista sono inequivocabili e chiudono, per il momento, la porta a qualsiasi trattativa per Kean in vista della finestra di gennaio. La Fiorentina considera l’attaccante un «calciatore fondamentale» per il progetto tecnico di Vincenzo Italiano e non ha alcuna intenzione di privarsene a metà stagione.

Questo significa che la suggestione di vedere Kean in rossonero, magari come potenziale alternativa gradita a Massimiliano Allegri, si infrange contro il muro eretto dalla società viola. Mentre per altri giocatori, come Džeko, la possibilità di lasciare Firenze a gennaio è concreta, per Kean «l’idea è quella che resti» fino almeno a giugno. Il Milan, che sta cercando con insistenza un rinforzo in attacco, dovrà dunque focalizzare la sua attenzione su altri nomi presenti nella lista, escludendo per ora il giovane centravanti.