Fiorentina, Bonaventura a Sky: «Tifosi del Milan fantastici»

L’ex di serata Jack Bonaventura parla così ai microfoni di Sky del match della sua Fiorentina contro il Milan. Le sue dichiarazioni

L’ex di serata Jack Bonaventura parla così ai microfoni di Sky del match della sua Fiorentina contro il Milan. Le sue dichiarazioni.

«Sono molto teso quando gioco contro il Milan. Ci sono stato 6 anni e ho vissuto delle emozioni incredibili, giocare a San Siro per me era una cosa fantastica. Non volevo finisse mai la partita. I tifosi sono stati sempre vicini anche in quegli anni complicati. Poi due anni fa mi hanno fatto un applauso incredibile e mi è venuta la pelle d’oca. Il Milan ha un tifo fantastico. Ho dato sempre il massimo e sono stato apprezzato per questo.»