Filippo Galli, ex difensore del Milan, ha parlato della prossima sfida di campionato tra il Napoli e i rossoneri al Maradona

Intervistato da Sport Mediaset, Filippo Galli ha parlato così di Napoli-Milan:

«Come battere il Napoli? Non sarà facile perché sta andando veramente forte. Credo che avrà un inizio veemente e che quindi si debba innanzitutto resistere per poi, a gara in corso, provare a imporre anche il proprio gioco».