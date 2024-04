Filippo Galli difende Pioli: «Ha dimostrato questa cosa, sul suo futuro dico che..»

L’ex Milan Filippo Galli ha parlato in un’intervista a Tuttosport dicendo la sua sul lavoro di Pioli sulla panchina rossonera

LE PAROLE – «Leao è il fuoriclasse, col suo talento può stravolgere le carte. Magari sta fuori dalla partita per lungo tempo e poi ti inventa la giocata o mette il sigillo sulla gara. Ora si sta mettendo a disposizione dei compagni, lavora sulla fase difensiva. È un Leao più consapevole dei propri mezzi, sa quanto può incidere sulla gara. Pioli? Ha dimostrato di avere la squadra in mano e di saper ottenere il meglio dai suoi calciatori. Ha fatto un ottimo lavoro. Addio se non vince l’Europa League? Non penso sia determinante»