Ferrè elogia Allegri: «Lui ha questa capacità sui giocatori. Ci sono varie cose che mi danno questa sensazione»

Ferrè elogia Allegri. Nel corso del podcast di Cronache di Spogliatoio, queste le sue parole sul gioco dei rossoneri e le capacità del tecnico

Stefano Ferrè, nel corso di un episodio del podcast di Cronache di Spogliatoio, ha lodato Massimiliano Allegri per la sua capacità di migliorare non solo la tecnica dei suoi giocatori, ma soprattutto il loro approccio mentale al gioco. Ferrè ha sottolineato come, sotto la guida dell’allenatore livornese, il Milan abbia acquisito una consapevolezza tattica che lo rende una squadra intelligente e capace di affrontare ogni partita con una strategia mirata.

SULLA FORZA DI ALLEGRI – «Il 15 è un numero chiave, i punti in più che ha fatto il Milan con Allegri. Io credo che la grande forza di questo allenatore sia la capacità di migliorare i suoi giocatori, non tanto nella tecnica quanto nel pensiero. Il fatto di vedere Saelemaekers così più alto proprio con il Lecce per tenere schiacciato gli avversari per tenerlo largo e prendere spazio, sono letture che Allegri fa fare al suo giocare.»

INTELLIGENZA TATTICA DEL MILAN – «Ci sono una serie di cose che vedo fare al Milan che mi danno l’idea di una squadra che è diventata intelligente. Il Milan mi sembra una squadra intelligente, che sa stare nella partita. È impossibile che Allegri non curi la tattica, è attentissimo. Magari non nel racconto, ma nell’intensità del pensiero della sua squadra devi per forza curarla in qualche modo.»

LEGGI ANCHE – Allenamento da Milanello: allenamenti, ritiro e novità da casa Milan