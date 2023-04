Fazzini a Sky: «Bellissima emozione giocare a San Siro». Poi svela sull’obiettivo Milan Baldanzi

Jacopo Fazzini, giocatore dell’Empoli, ha parlato a Sky prima della partita contro il Milan. Le sue dichiarazioni

PRIMA DA TITOLARE – «Non so ancora la formazione, me lo state dicendo voi adesso. La ricorderò questa partita, sono subentrato due volte ma sarà sicuramente una partita che porterò nel cuore».

GIOCARE A SAN SIRO – «È sempre una bellissima emozione, sia per noi giovani sia per i ragazzi più esperti. Giocare in questi stadi è un onore».

BALDANZI – «Siamo cresciuti insieme, abbiamo un bellissimo rapporto. Ci troviamo a memoria e ci vogliamo bene».