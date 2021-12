Contro il Genoa nella gara di ieri sera a Marassi il Milan ha mantenuto l’imbattibilità in trasferta per la quinta partita consecutiva

Ancora una vittoria. Ieri sera il Milan ha battuto a Marassi il Genoa nel match valido per la quindicesima giornata di campionato. Decisivi sono stati Ibrahimovic e Messias, autore di una doppietta. Una vittoria che ha consentito alla squadra di Pioli di mantenere imbattuto nella trasferta di Genoa.

I rossoneri infatti sono imbattuti da cinque trasferte di fila (4V, 1N) contro il Genoa in Serie A per la prima volta dal 2007. Inoltre hanno segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime quattro trasferte contro il Genoa in campionato: non succedeva dal periodo tra il 1932 e il 1935.