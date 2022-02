Fattore Leao: i dati del portoghese in vista della Salernitana

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan domenica scorsa ha sorpassato l’Inter in vetta, ora la sfida alla Salernitana. Occhio al fattore Leao, nelle ultime partite..

Il Milan domenica scorsa, grazie al successo contro la Sampdoria ha sorpassato in vetta alla classifica l’Inter, fermata dal pareggio contro il Napoli.

Occhio al fattore Leao in vista del match contro la Salernitana, ha preso parte a otto gol in otto match ufficiali con i rossoneri nel 2022 (cinque reti e tre assist); il portoghese potrebbe segnare in tre match di fila per la prima volta con la maglia del Milan in tutte le competizioni.