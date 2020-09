Fatta per Pobega allo Spezia: si attende l’ufficialità

Pobega, cessione in prestito allo Spezia ad un passo: il centrocampista rossonero si farà le ossa nel club allenato da Italiano

Si avvicina la cessione di Tommaso Pobega in prestito allo Spezia, il giovane centrocampista rossonero classe ’99 è pronto a farsi le ossa nella compagine ligure, per la prima volta in Serie A, dopo l’esperienza della passata stagione in prestito al Pordenone.

Allenatosi con la prima squadra del Milan in questo pre-campionato, Pobega farà nei prossimi giorni dovrebbe essere annunciato dallo Spezia e si unirà già nel corso di questa settimana alla formazione di Vincenzo Italiano.