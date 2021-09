Fair Play Finanziario, il 9 e 10 settembre si discute a Nyon: i dettagli

L’appuntamento per discutere sul nuovo Fair Play Finanziario è in programma a Nyon tra i 9 e il 10 settembre. Stando alle anticipazioni del Times, i club potranno spendere al massimo il 65-70% dei ricavi per stipendi, agenti e mercato.

A chi non rispetterà le linee guida verrà applicata una sanzione definita luxury tax che sarà automatica e finirà in un fondo da redistribuire ai club virtuosi.