Fabregas: «Oggi la ragione è del Milan. Dopo una partita così che devo dire ai ragazzi. Il risultatismo qui piace tanto»
Fabregas al termine di Como Milan ha commentato così la sfida andata in scena al Sinigaglia vinta dalla squadra di Massimiliano Allegri
Cesc Fabregas al termine di Como-Milan, match vinto 1-3 dai rossoneri, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. L’allenatore spagnolo è apparso parecchio frustrato per l’andamento della partita. Queste le sue parole:
ERA FALLO DI SAELEMAEKERS? – «Sicuramente Luca Marelli è un professionista e sa commentare meglio di me questi episodi. Lascio a voi questo».
SI DEVE MIGLIORARE – «Abbiamo perso e si deve migliorare, provare già a vincere dalla prossima. Come squadra giovane abbiamo bisogno di mentalità. Oggi ai ragazzi non ho detto niente, che devi dirgli dopo aver fatto una partita del genere e perso 1-3. Dico bravo al Milan, bravo al portiere, bravo a Rabiot».
LA RAGIONE E’ DEL MILAN – «Loro individualmente sono una squadra brava, tutte le squadre hanno difetti e cose positive. Oggi faccio i complimenti al Milan, la ragione di questa sera è la loro».
LA FRECCIATA FINALE – «No no 1-3, 1-3, 1-3, risultato 1-3, risultatismo, che piace tanto qua».