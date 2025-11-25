Fabregas, il Tecnico Esalta il Lavoro in Allenamento e Punta sui Talenti della Rosa del Como. Le sue parole dopo la vittoria sul Torino

Il Como vola in zona Europa dopo l’impressionante vittoria per 5-1 in trasferta contro il Torino, un successo che ha lasciato il segno, ma soprattutto ha riempito d’orgoglio il tecnico Cesc Fabregas. Intervistato dall’ANSA dopo il match, l’allenatore spagnolo si è dichiarato “davvero contento”, sottolineando come la soddisfazione più grande sia stata quella di “aver visto tutte le cose che facciamo in allenamento”. Questo risultato, secondo Fabregas, è la prova tangibile dell’impegno e della crescita del gruppo.

La felicità del tecnico è rivolta in modo particolare al suo collettivo: “Sono felice di questo gruppo”. Tuttavia, Fabregas mantiene un approccio cauto e pragmatico. Nonostante la goleada e la posizione in classifica, l’allenatore ha voluto frenare gli entusiasmi, ricordando che il successo “deve essere un punto di partenza” e che la squadra deve assolutamente “tenere i piedi per terra” per mantenere la rotta.

Fabregas, i Giovani e La Scommessa Vinta sulla Linea Verde: Tutti i Gol Segnati da Marcatori Giovanissimi

Un elemento che ha raddoppiato la soddisfazione di Fabregas è il dato anagrafico dei marcatori: tutti i gol che hanno portato al 5-1 finale sono stati realizzati da giocatori giovanissimi. “È un’altra bella soddisfazione”, ha commentato l’allenatore. Pur riconoscendo che la giovane età della rosa potrà a volte comportare sconfitte o errori, Fabregas non ha dubbi sul potenziale dei suoi: “Sanno che io credo fortemente in loro, faranno tutti una bellissima carriera”, ha concluso, confermando la sua fiducia incrollabile nel progetto e nei talenti del Como.