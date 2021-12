Lopez avverte: «Il Milan è instabile, ma il Napoli sta soffrendo gli infortuni»

Fabio Lopez, allenatore, ha parlato della prossima partita di Serie A con Milan e Napoli protagoniste. Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di TMW Radio, l’allenatore Fabio Lopez ha commentato così il prossimo impegno in campionato del Milan. Le sue parole.

NAPOLI E MILAN – «Indubbiamente i partenopei con 5 punti nelle ultime 6 partite e con infortuni importanti, anche sotto l’aspetto tattica, sta perdendo quota. Incontrerà il Barcellona in Europa League e Spalletti sta soffrendo gli infortuni, che sono determinanti. Koulibaly e Ruiz davano stabilità, il campionato sta subendo variabili importanti. Il Milan ha Ibrahimovic come capocannoniere e ultimamente ha perso punti, non vive una situazione stabile, così come il Napoli. Chi sta facendo grandi cose è l’Inter».