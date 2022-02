Expo 2020, delegazione rossonera a Dubai: presente Gazidis

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In rappresentanza di AC Milan, una delegazione rossonera guidata dal CEO Ivan Gazidis, con alcuni senior manager del Club, è in visita istituzionale a Dubai in occasione di Expo 2020 Dubai.

La presenza in un territorio strategico come il mercato mediorientale è un’importante occasione per proseguire il percorso di crescita del Club, attraverso il consolidamento delle partnership con i diversi sponsor locali – attuali e potenziali – e rafforzare il brand Milan a livello internazionale. Nella regione, i rossoneri sono attualmente impegnati in rapporti di valore con realtà come Emirates, Principal Partner e al fianco dei rossoneri dal 2007, SIRO, Official Hotel Partner, e Jeeny, Official Local Partner, oltre allo stesso Expo 2020 Dubai, Official Partner.

Una due giorni intensa, tra visite istituzionali, incontri di business e iniziative rivolte all’audience dell’Esposizione Universale, in cui Milan intende consolidare ulteriormente la propria presenza in una regione dove l’interesse per il calcio è in grandissima crescita e in cui la passione per il brand e i colori rossoneri è certificata dai numeri. Negli Emirati Arabi Uniti, secondo quanto riportato da Nielsen, sono oltre 2,5 milioni gli appassionati che apprezzano e tifano Milan, mentre considerando la regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa), durante le prime 17 giornate della Serie A 2021/22 il Milan è stata la squadra più seguita, con una media di circa 450 mila spettatori durante i match e un valore complessivo che arriva a ben 7,2 milioni complessivi. I rossoneri sono stati presenti in ben sei dei dieci incontri più visti di questo campionato, con il Derby d’andata che si è attestato in cima a questa speciale classifica grazie a oltre un milione e mezzo di spettatori.

Durante questa parentesi in Medio Oriente, il Club sarà, inoltre, protagonista di un importante evento all’interno del contesto internazionale di Expo 2020 Dubai. In linea con il tema principale di Expo, “Collegare le Menti, Creare il Futuro”, il CEO Ivan Gazidis, invitato quale leader globale nel mondo dello sport, sarà il relatore principale di una tavola rotonda dal titolo “Il futuro del calcio e il suo ruolo nella società: l’importanza di una nuova generazione di stadi sostenibili”. L’evento si terrà giovedì 3 febbraio alle ore 15.00 locali – 12.00 italiane – presso il NEXUS Hub di Dubai e sarà trasmesso in live streaming sui canali ufficiali di Expo Dubai. Oltre al CEO rossonero, interverrà anche Christopher Lee, Managing Director di Populous, lo studio di architettura che si occuperà della progettazione esecutiva del Nuovo Stadio di Milano, e Ahmed Al Khatib, Chief Development and Delivery Officer di Expo 2020, per un dialogo, moderato da Becky Anderson, CNN Abu Dhabi Managing Editor, che esplorerà il ruolo fondamentale dell’architettura sostenibile nel futuro del calcio e delle città moderne. Un evento che conferma ulteriormente la volontà di AC Milan di proporsi come punto di riferimento nell’ambito dell’innovazione per guidare il mondo del calcio verso il futuro.

Insieme ad Expo 2020 Dubai, il Club ha intrapreso un percorso comune da settembre con l’obiettivo di amplificare i messaggi chiave dell’evento, come l’innovazione e la sostenibilità, ispirando cambiamenti positivi per le future generazioni attraverso i valori fondamentali dello sport e del calcio in particolare. Una partnership virtuosa durante la prima Esposizione Universale ospitata in un Paese dell’area MEASA (Medio Oriente, Africa e Asia Meridionale) che ad oggi ha ospitato oltre 10 milioni di persone, raggiungendo anche oltre 72,5 milioni di persone in maniera virtuale, in un sito che si estende su un’area ampia quanto 613 campi di calcio che ha ospitato quasi 200 eventi al giorno. Assieme ad Expo, il Club ha già ospitato lo scorso novembre il loro primo evento della serie “From Milan to Many: Watch Parties”, che ha visto la partecipazione di oltre 200 tifosi rossoneri locali che hanno assistito alla partita della fase a gironi di Champions League tra Milan e Porto, alla presenza del Brand Ambassador milanista, Daniele Massaro.