Euro 2020: ufficiale! Allargate le liste a 26 giocatori

Il Comitato Esecutivo della UEFA ha approvato regole speciali per Euro 2020. Su tutte, l’aumento delle liste da 23 a 26 giocatori, come aveva proposto lo stesso Mancini. 23 rimane comunque il numero previsto per i convocati di ogni singola gara, portieri inclusi.

Una volta presentata la lista di giocatori il primo giugno 2021, la normativa vigente consente sostituzioni illimitate sulla lista in caso di grave infortunio o malattia prima della prima partita, a condizione che le sostituzioni siano certificate dal punto di vista medico.