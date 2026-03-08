Connect with us

HANNO DETTO

Estupinan a Dazn: «Il gol più importante della mia carriera. Ecco cosa mi aveva detto Allegri…»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

16 ore ago

on

By

Estupinan

Estupinan, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Milan e Inter

Pervis Estupinan, alla conclusione della sfida tra Milan e Inter, match valevole per la 28esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

«Il gol più importante della mia carriera. Lavoriamo tutta la settimana per momenti così. Il mister mi diceva di attaccare in quel modo, ho trovato il momento giusto e ho segnato».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan4 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: novità sul futuro di Modric, Parma su Comotto

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO2 settimane ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×