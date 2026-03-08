HANNO DETTO
Estupinan a Dazn: «Il gol più importante della mia carriera. Ecco cosa mi aveva detto Allegri…»
Estupinan, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Milan e Inter
Pervis Estupinan, alla conclusione della sfida tra Milan e Inter, match valevole per la 28esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.
«Il gol più importante della mia carriera. Lavoriamo tutta la settimana per momenti così. Il mister mi diceva di attaccare in quel modo, ho trovato il momento giusto e ho segnato».