Esordio Camarda, due anni fa la prima a San Siro per il giovane talento rossonero

Esordio Camarda, due anni fa la prima a San Siro del giovane talento rossonero. Ma contro chi giocava il Milan in quell’occasione?

Esattamente due anni fa, in data 25 novembre 2023, la Serie A assisteva a un momento storico: l’esordio in prima squadra di Francesco Camarda nel match Milan-Fiorentina, valido per la 13ª giornata di campionato. L’attaccante, classe 2008, entrò in campo all’83° minuto di gioco, sostituendo l’esperto attaccante serbo Luka Jovic.

Con questo ingresso in campo, Camarda non solo realizzò il sogno dell’esordio in Serie A, ma lo fece frantumando ogni record: divenne infatti il calciatore più giovane di sempre a scendere in campo nel massimo campionato italiano, all’età di soli 15 anni e 260 giorni.

Esordio Camarda, un percorso di crescita che prosegue

Oggi, il percorso del giovane talento prosegue, sebbene lontano da Milanello. Francesco Camarda è attualmente in prestito al Lecce, dove sta proseguendo il suo sviluppo nel campionato professionistico.

L’accordo con il club salentino prevede un diritto di riscatto a favore del Lecce, che potrebbe garantirsi le sue prestazioni future, ma con una clausola di controriscatto a favore del Milan. Il Diavolo, dunque, mantiene una posizione privilegiata sul futuro del suo canterano che, a prescindere dal presente, ha già scritto una pagina indelebile nella storia del calcio italiano con quel memorabile esordio.

