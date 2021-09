Esordienti U11 Milan: rossoneri 1°mi al Trofeo San Giovanni Bosco – FOTO

Gli esordienti under 11 del Milan vincono il Trofeo San Giovanni Bosco, battuta l’Atalanta, ecco come è andata

Primo posto. Gli esordienti Under 11 del Milan trionfano al Trofeo San Giovanni Bosco. I rossoneri vincono grazie a quattro vittorie su quattro.

Battuti l’Albinoleffe (7-0) il Monza (3-0) e due volte l’Atalanta, entrambe le volte di misura per 3-2. Grande portagonista del torneo è stato Jadid che ha realizzato tre doppiette e una tripletta per un totale di 11 gol in 4 partite. Di La Vecchia, Fiorenza, Ancora (x2), Vigil e Santo Paolo gli altri gol. A riportare la notizia l’accont ufficiale delle giovanili del Milan sul proprio profilo Twitter.