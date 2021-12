Eranio consiglia il colpo in difesa: «Si integrerebbe bene con Tomori»

Steano Eranio ha parlato del mercato rossonero a gennaio e di un difensore che potrebbe essere un titolare del futuro

Stefano Eranio ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ecco le sue parole sul mercato del Milan e sul possibile arrivo di Botman.

BOTMAN – «Sarebbe un bellissimo acquisto, il titolare del futuro. È giovane ma ha già fatto esperienza vincendo in Ligue 1, è un ottimo marcatore ma sa come giocare la palla e iniziare l’azione nel modo giusto, come tutti i difensori di scuola Ajax. E si integrerebbe bene con Tomori. Storicamente il Milan ha puntato su profili di questo tipo e ha fatto centro».