Calciomercato Milan: obiettivo Botman, si studia il colpo alla Tomori

Calciomercato Milan: Botman chiaro obiettivo della società. La dirigenza studia il colpo alla Tomori, ecco le ultime

Il Milan è al secondo posto in classifica con 42 punti. I giocatori rossoneri finalmente possono riposarsi dopo mesi di impegni e sacrifici tra campionato e Champions League. In Via Aldo Rossi, al contrario, è il momento di fare sul serio. Maldini starebbe pensando di prelevare Botman dal Lille.

Il giocatore 21enne piace non poco a Pioli e alla dirigenza rossonera. Il costo del cartellino si aggira sui 30 milioni di euro, cifra alta che però non spaventa Maldini e Massara. Questi ultimi potrebbero proporre al club francese un prestito di sei mesi con diritto di riscatto, come fatto con Tomori lo scorso anno.

Le alternative all’olandese non mancano: Milenkovic della Fiorentina, Luiz Felipe della Lazio, Badiashile del Monaco e Omeragic dello Zurigo. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.