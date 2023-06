Eranio sicuro sul Milan: «A Pioli è mancato molto un giocatore come lui». Di seguito le dichiarazioni dell’ex rossonero

L’ex calciatore del Milan Stefano Eranio ha parlato ai ItaSportPress sulla stagione dei rossoneri. Le sue dichiarazioni.

ERANIO – «Stagione deludente? Non si possono attribuire colpe a Pioli. Anzi: secondo me ha già fatto un miracolo nel portare il Milan in semifinale di Champions League. Pioli ha dovuto far fronte a un sacco di infortuni e alcuni giocatori hanno reso sotto le aspettative. Quest’anno, per esempio, il Milan ha patito molto l’assenza di Kessie in mezzo al campo».