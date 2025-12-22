Emma Marrone ringrazia Massimiliano Allegri: il tecnico rossonero ha fatto tornare in vetta una sua canzone

Emma Marrone, intervistata da La Gazzetta dello Sport, ha ringraziato Massimiliano Allegri: ecco spiegato il motivo

È uno dei paradossi più divertenti del web: un brano di dodici anni fa, “L’amore non mi basta”, è tornato in vetta alle tendenze social grazie ai montaggi dedicati a Massimiliano Allegri. La “colpa” (o il merito) è dei tantissimi video ironici e celebrativi che ritraggono il tecnico del Milan con la voce di Emma in sottofondo, un trend che ha travalicato i confini nazionali arrivando persino all’Atletico Madrid.

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Emma Marrone ha raccontato divertita l’accaduto: “Mi ha scritto persino Paulo Dybala per dirmi che la sua home di Instagram è invasa dai video delle sue giocate con la mia canzone”. Il fenomeno, nato dai creator italiani, ha coinvolto club come Palermo ed Empoli, trasformando un pezzo del 2013 in una vera e propria colonna sonora calcistica.

Emma Marrone, L’invito ufficiale a San Siro (e oltre)

Emma non ha nascosto la sua simpatia per il fenomeno e ha voluto dedicare un pensiero speciale proprio a Max Allegri, il protagonista indiscusso di questi edit: “Lui è stato protagonista di tantissimi video e chiaramente, se avrà piacere di venire all’Ippodromo di Milano, lo inviterò molto volentieri”. Chissà se l’allenatore, noto per il suo spirito scanzonato, accetterà l’invito per festeggiare, magari, un successo in campionato sulle note della cantante salentina.