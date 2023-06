El Bilal Touré proposto al Milan, che ha però altre idee: la strategia rossonera per rinforzare il reparto offensivo

Nelle ultime ore è stato accostato con una certa insistenza il nome di El Bilal Touré al mercato in entrata del Milan. L’attaccante dell’Almeria, però, sarebbe stato soltanto proposto ai rossoneri, senza alcun tipo di approfondimento.

A riportarlo è Sportitalia, che spiega come il Diavolo non intende al momento entrare nel vivo di un’eventuale operazione. Gli obiettivi per l’attacco sono altri, compreso Scamacca.