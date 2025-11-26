Eintracht Atalanta 0-3, Palladino vince all’esordio in Champions League: il resoconto del match

Eintracht Atalanta 0-3, Palladino trova la sua prima vittoria all’esordio in Champions League. I bergamaschi si riprendono dopo la sconfitta contro il Napoli

Il debutto di Raffaele Palladino in Champions League è stato un vero e proprio trionfo e difficilmente l’allenatore nerazzurro potrà dimenticare una notte come quella di Francoforte. L’Atalanta ha vinto e convinto contro l’Eintracht con un netto 3-0, archiviando la pratica in un lasso di tempo fulmineo. Nonostante un avvio di gara “diesel”, caratterizzato da una fase di studio e da grande organizzazione tattica da ambo i lati, l’equilibrio è rimasto sovrano nella prima mezz’ora, con le occasioni vere che hanno tardato ad arrivare.

Il primo tempo ha comunque regalato l’emozione più grande per la Dea: un clamoroso doppio palo nel giro di trenta secondi, colpito in sequenza da Lookman e poi da Scamacca. Un segnale che l’Atalanta era viva, nonostante l’Eintracht si fosse fatto preferire in termini di gioco. La retroguardia nerazzurra, con un provvidenziale Zappacosta, ha tenuto bene fino al riposo, chiuso sullo 0-0.

Eintracht Atalanta 0-3, in gol CDK, Lookman e Ederson

La ripresa ha visto la squadra di Palladino cambiare marcia, adottando un baricentro più alto e diventando immediatamente più aggressiva, sebbene esponendosi a qualche rischio (sventato da un ottimo Hien). L’infortunio di Burkardt ha tolto un punto di riferimento all’Eintracht, che ha finito per scomparire dal campo in soli cinque minuti. Tra il 60′ e il 65′, l’Atalanta è salita in cattedra e ha realizzato tre reti che hanno sancito la vittoria. Il vantaggio è stato firmato da Lookman (migliore in campo) su assist di De Ketelaere. Meno di due minuti dopo, è arrivato il 2-0 di Ederson, al termine di una bellissima azione corale. Il tris finale è stato siglato da De Ketelaere, che ha ribadito in rete dopo che Scamacca aveva colpito il suo secondo palo di serata.