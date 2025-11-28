Dzeko e lo sfogo contro i tifosi della Fiorentina. L’attaccante parla così dopo la sconfitta della Viola in Conference League

Dzeko reagisce così contro i tifosi della Fiorentina. Le pesanti parole dell’attaccante dopo la sconfitta in Conference League

Edin Dzeko, attaccante della Fiorentina, non ha usato mezzi termini nel commentare la sconfitta casalinga (1-0) in Conference League contro l’Aek Atene, intervenendo ai microfoni di Sky. Dzeko ha ammesso che la squadra ha fornito una prestazione deludente: “facciamo cagare e perdiamo”. Nonostante gli allenamenti positivi e la preparazione accurata del tecnico, qualcosa di inaspettato è successo in campo, e dopo il gol avversario la gara è diventata “tutto difficile”.

L’attaccante bosniaco ha fatto un’analisi durissima della crisi viola, evidenziando l’incapacità della squadra di effettuare anche solo “due o tre passaggi di fila”, un fatto considerato “non normale” per il livello della Fiorentina. Dzeko ha invitato tutti a interrogarsi, a partire da sé stesso, perché l’impegno attuale “non basta”. La squadra, a suo dire, è visibilmente impaurita.

Dzeko, La Critica ai Tifosi e l’Appello per Maggior Sostegno in Casa

Il punto più acceso dell’intervento di Dzeko è stata la critica diretta all’atteggiamento dei tifosi. Pur riconoscendo il diritto di fischiare alla fine, l’attaccante si è scagliato contro gli urli e i fischi durante la partita, specialmente dopo i primi errori. Dzeko ha ribadito che è “dura uscire da questa situazione da soli” e ha lanciato un appello per un maggiore sostegno, necessario soprattutto per i compagni più giovani. Secondo il bosniaco, la reazione immediata del pubblico alimenta la paura e complica ulteriormente la situazione.

Alle parole di Dzeko si è unito il tecnico viola, Paolo Vanoli, che pur non illudendosi dopo i pareggi precedenti, si è detto infastidito dalla mancanza di reazione agli errori. Vanoli ha dato ragione all’attaccante sul bisogno di tempo e lucidità, soprattutto per i ragazzi giovani. Il tecnico ha concluso affermando di essere preoccupato e consapevole che la strada sarà lunga, ma che ora è fondamentale concentrarsi sulla prossima sfida di campionato contro l’Atalanta.