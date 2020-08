Dopo Rodriguez anche Laxalt con le valigie: ecco chi potrebbe sostituirlo

Dopo Ricardo Rodriguez anche Diego Laxalt verso la cessione: il Milan ha puntato due terzini brasiliani per sostituirlo

Dopo Ricardo Rodriguez al Torino, presto sarà anche il turno per Diego Laxalt di lasciare il Milan: la dirigenza rossonera valuta due terzini brasiliani per sostituire l’ex Genoa.

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, i nomi in ballo a Casa Milan sono Caio Roque del Flamengo e Matias Vina del Palmeiras. La dirigenza del diavolo ha oggi avuto moto di sondare il terreno per i calciatori incontrando alcuni intermediari negli uffici di via Aldo Rossi