Donnarumma, rinnovo alla fase colloqui: la comunicazione rimane aperta anche se come riportato da Gazzetta non sono previsti incontri. La rosea di questa mattina parla di situazione pressoché di stallo, ovvero senza troppi movimenti o appuntamenti fisici fissati per discutere della questione. Ciò che rimane aperto, secondo il quotidiano è la linea colloquiale tra Maldini, Massara e Raiola con la distanza che ormai tutti conosciamo.

TRA DOMANDA ED OFFERTA- Il Milan starebbe facendo il possibile sia per trattenere il giocatore che per arrivare ad un accordo che non superi gli 8 milioni di euro stagionali, per tanti ovvi motivi. La richiesta di Raiola è decisamente più alta.