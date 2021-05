Donnarumma, Raiola dice di avere in mano offerte monstre per il portiere

Raiola annuncia di avere in mano offerte monstre per Donnarumma: il Milan prosegue la propria strategia congelando le trattative

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il motivo della frenata nelle trattative per il rinnovo di Donnarumma e il Milan sarebbe – come prevedibile – Mino Riola. L’agente del giocatore non si è detto disposto ad abbassare le pretese per il proprio assistito annunciando di aver già ricevuto proposte da 10 milioni a stagione da parte di altri club.

Una distanza quella tra l’offerta avanzata dal Milan (7+1) e le richieste del giovane estremo difensore che, se quanto ammesso da Raiola fosse vero, difficilmente verrà colmata entro il 30 giugno, data della scadenza naturale del contratto di Donnarumma con il club rossonero. Maldini e Massara proseguono tuttavia la propria strategia provando a fare leva sull’amore per la maglia rossonero dell’estremo difensore e congelando i discorsi sul rinnovo alla fine di questa stagione.